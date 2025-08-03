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İsrail ordusundan intiharlarla ilgili itiraf!

İsrail ordusundan intiharlarla ilgili itiraf!

İsrail ordusu, askerleri arasında son dönemde ciddi oranda artan intihar vakalarına Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri şiddetli saldırıların sebep olduğunu itiraf etti.

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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ordunun artan intihar vakalarına ilişkin yürüttüğü soruşturma sonuçları, intiharların çoğunun "22 aydır Gazze’ye düzenlenen saldırılar, uzun süre silah altında bulunmanın getirdiği zorluklar ile diğer askerlerin ölmesi gibi travmatik olaylarla başa çıkılamamasından" kaynaklandığı bildirildi.

Ordunun yürüttüğü soruşturmada, her intihar vakasının teker teker araştırıldığı, kendini öldüren askerlerin bıraktığı mektupların incelendiği ve yakın çevreleriyle mülakatlar yapıldığı belirtildi.

Yıl başından bu yana 7'si yedek olmak üzere 16 İsrail askerinin intihar ettiğine işaret edilen haberde, yalnızca geçen ay 4 askerin yaşamına son verdiği hatırlatıldı.

KAN’a konuşan üst düzey askeri yetkili, İsrail ordusu komuta kademesinin söz konusu intihar vakalarının yayılmasından endişe ettiğini vurgularken önceki yıllara göre gözle görülür düzeyde artan intihar vakalarının önüne geçmek için çaba sarf edildiğini öne sürdü.

İsrail ordusundaki intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten sonra intihar vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığı görülüyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14’e yükselmişti. İsrail’in Gazze Şeridi’ni insani felakete sürüklediği saldırılarını başlattığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17’ye çıkmıştı.

Geçen yıl ise 12’si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri yaşamına son vermişti.

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