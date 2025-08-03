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Küçükçekmece'de 5 katlı apartman yıkılırken çöktü! Bitişikteki yapılar zarar gördü

Küçükçekmece'de 5 katlı apartman yıkılırken çöktü! Bitişikteki yapılar zarar gördü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü.

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İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü.

Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

Küçükçekmece'de 5 katlı apartman yıkılırken çöktü! Bitişikteki yapılar zarar gördü - Resim: 0

İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.

Küçükçekmece'de 5 katlı apartman yıkılırken çöktü! Bitişikteki yapılar zarar gördü - Resim: 1

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, çökme sırasında vatandaşların kaçışması çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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