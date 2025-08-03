Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan nakit işlemler için yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla EFT, havale ve nakit işlemleri için yeni düzenlemeler içeren bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı. Taslağa göre yüksek tutarlı işlemler için açıklama zorunluluğu, beyan formu ve fon kaynağı belgeleri istenecek; yükümlüler gerekli bilgiler sağlanmazsa işlemleri gerçekleştirmeyecek. Taslak hakkındaki görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025’e kadar MASAK’a iletilebilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik bir bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.

Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek/ "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.

Taslakta yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.

20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.

Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.

Bakanlık açıklamasında "Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.

İşte Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği tam metni