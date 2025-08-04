AK Parti İstanbul'dan sosyal medya eğitimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı eğitimleri Silivri’de devam etti. Seminerde, 21’inci yüzyıl iletişim becerilerinin siyasetteki rolüne dikkat çekildi.

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AK Parti İstanbul İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından organize edilen “Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı” seminerleri devam ediyor. Daha önce Zeytinburnu, Bağcılar, Esenyurt ve Kartal’da düzenlenen eğitimlerin yeni durağı Silivri oldu.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programa; yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları, mahalle tanıtım ve medya başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanlığı Dijital İletişim Koordinatörü Ümit Sanlav ve Haber Koordinatörü Burak Öztürk'ün sunumlarıyla gerçekleşen seminerde, 21’inci yüzyılın temel yetkinliklerinden olan; iletişim, eleştirel düşünme, iş birliği, problem çözme, karar verebilme, teknoloji ve medya okuryazarlığı becerilerinin önemi vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru, "İstanbul’umuzun 39 ilçesinde hayata geçirmeyi planlanladığımız Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı eğitim seminerlerimiz devam ediyor. Bugüne kadar Zeytinburnu, Kartal, Bağcılar, Silivri ve Esenyurt'ta teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Dijital iletişimin hem stratejik hem de yerli olması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Eğitimlerimizde; sosyal medyanın bilinçli kullanımı kadar, yerli ve milli platformlarımızın güçlendirilmesinin de önemine değiniyoruz. Bu kapsamda Next Sosyal gibi yerli girişimlerin; sadece birer sosyal mecra değil, dijital egemenliğimizin yapı taşları olduğunu ifade ediyoruz. 39 ilçemizde sürdürdüğümüz bu eğitimlerle, dijital alanda da kendi sözümüzü söyleyen güçlü bir teşkilat inşa ediyoruz." dedi.