Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı

Yazar Deniz Zeyrek, Cumhuraşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin TBMM'de seçimlerin yenilenmesi kararına bağlı olması nedeniyle, AK Parti'nin rotayı DEM'e çevirdiğini yazdı.

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Erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Son olarak son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçimlerin 2027 yılının Kasım ayında yapılacağını söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da o seçimlerde aday olacağını müjdeledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 2026 Kasım ayından itibaren hiçbir seçimi erken seçim saymayacağını söylüyor.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir yazı Nefes yazarı Deniz Zeyrek'ten geldi.

İktidar partisi kulislerinden edindiği bilgileri aktaran Zeyrek, AK Parti’de bir ekip uzun süredir 2027 Kasım ayında TBMM’den “seçimlerin yenilenmesi” kararı çıkartmak için plan yapmaya başladığını yazdı.

Cumhur İttifakı'nın erken seçim için yeterli sandalyeye sahip olmadığına işaret eden Zeyrek, AK Parti'nin ibreyi DEM Parti'ye çevirdiğini belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi: