BIST 10.747
DOLAR 40,68
EURO 47,10
ALTIN 4.389,80
HABER /  MEDYA

Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı

Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı

Yazar Deniz Zeyrek, Cumhuraşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin TBMM'de seçimlerin yenilenmesi kararına bağlı olması nedeniyle, AK Parti'nin rotayı DEM'e çevirdiğini yazdı.

Abone ol

Erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Son olarak son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçimlerin 2027 yılının Kasım ayında yapılacağını söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da o seçimlerde aday olacağını müjdeledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 2026 Kasım ayından itibaren hiçbir seçimi erken seçim saymayacağını söylüyor.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir yazı Nefes yazarı Deniz Zeyrek'ten geldi.

İktidar partisi kulislerinden edindiği bilgileri aktaran Zeyrek, AK Parti’de bir ekip uzun süredir 2027 Kasım ayında TBMM’den “seçimlerin yenilenmesi” kararı çıkartmak için plan yapmaya başladığını yazdı.

Cumhur İttifakı'nın erken seçim için yeterli sandalyeye sahip olmadığına işaret eden Zeyrek, AK Parti'nin ibreyi DEM Parti'ye çevirdiğini belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İşte tam bu noktada AK Partililer gözlerini DEM Parti’ye çevirmiş. Çalışmaları yürütenlere bakılırsa Türkiye projesi 2027’ye kadar sorunsuz ilerlerse DEM Parti’yle ilişkiler iyice ilerleyecek ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın talimatlarından çıkmayacak en az 25-30 DEM Milletvekili seçimlerin yenilenmesi kararına destek verecek. DEM Parti’den gelecek destek yetersiz kalırsa da Yeni Yol’dan yeni milletvekilleri koparılmaya çalışılacak. Haliyle 2027 Kasım ayında erken seçime gidilecek ve Erdoğan yeniden aday olabilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı bonservis pazarlığı sürüyor
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı bonservis pazarlığı sürüyor
Trabzonspor'dan 2025-2026 futbol sezonu için isim önerisi
Trabzonspor'dan 2025-2026 futbol sezonu için isim önerisi
İsrailli ünlü yazar 'gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım' dedi duruşunu değiştirdi
İsrailli ünlü yazar 'gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım' dedi duruşunu değiştirdi
AK Parti İstanbul'dan sosyal medya eğitimi
AK Parti İstanbul'dan sosyal medya eğitimi
Kahvehanede silahlı kavga: 12 kişi yaralandı
Kahvehanede silahlı kavga: 12 kişi yaralandı
Süleyman Özışık vefatının ikinci yılında anılıyor
Süleyman Özışık vefatının ikinci yılında anılıyor
Baykar, Kızılelma’nın 6. prototipini üretime aldı
Baykar, Kızılelma’nın 6. prototipini üretime aldı
Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı artıyor
Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı artıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan nakit işlemler için yeni düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan nakit işlemler için yeni düzenleme
Hatay’da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Hatay’da korkutan deprem! AFAD duyurdu
O ilimizde havai fişek ve meşale kullanımı yasaklandı
O ilimizde havai fişek ve meşale kullanımı yasaklandı
Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama
Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama