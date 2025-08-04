BIST 10.884
DOLAR 40,67
EURO 47,07
ALTIN 4.388,30
HABER /  GÜNCEL

Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi

Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi’ne giriş yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, e-imza sahibi daire başkanının dikkatiyle sızma girişiminin hızlıca fark edildiğini, e-imzanın iptal edildiğini, sistemde herhangi bir işlem yapılmadığını ve IP adresleri tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi'ne giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan basın açıklamasında, e-imza sahibi daire başkanının dikkatiyle sızma girişimin derhal fark edildiği ve e-imzanın iptal edildiği belirtildi. Sistemde herhangi bir işlem yapamayan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında şu bilgilendirme yapıldı:

Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi olmuştur. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bildirmiştir. Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı’nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNCEKİ HABERLER
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu
İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyon yükseldi
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyon yükseldi
Kassam Tugayları'ndan açlıktan zayıflamış İsrailli rehinelerle ilgili açıklama
Kassam Tugayları'ndan açlıktan zayıflamış İsrailli rehinelerle ilgili açıklama
İki nükleer denizaltı Rusya'ya karşı konuşlandı Trump duyurdu
İki nükleer denizaltı Rusya'ya karşı konuşlandı Trump duyurdu
Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı
Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı bonservis pazarlığı sürüyor
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı bonservis pazarlığı sürüyor
Trabzonspor'dan 2025-2026 futbol sezonu için isim önerisi
Trabzonspor'dan 2025-2026 futbol sezonu için isim önerisi
İsrailli ünlü yazar 'gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım' dedi duruşunu değiştirdi
İsrailli ünlü yazar 'gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım' dedi duruşunu değiştirdi