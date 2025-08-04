Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı ‘Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzu’ açıklandı. Öğrenciler ve veliler için en kritik süreçlerden biri başlarken, tercih döneminde vakıf üniversitelerinin burs ve indirim stratejileri öne çıkıyor.

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Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, öğrenciler ve aileler yalnızca başarı sıralamasını değil, eğitim maliyetlerini de dikkate alarak kararlarını şekillendiriyor. Ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, üniversite ücretlerinin önceki yıllara göre daha belirleyici hale gelmesine yol açtı. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri programlara göre farklılık gösterse de, tıp, diş, işletme ve hukuk gibi prestijli bölümler başta olmak üzere birçok program, ‘burslu’ ve ‘indirimli’ kontenjanlar sayesinde öğrenciler için daha ulaşılabilir hale geliyor.

Bazı üniversiteler başarı sıralamasına ve ilk tercih olma durumuna göre yüzde 25’ten, yüzde 100’e kadar burs olanağı sunuyor. Ayrıca barınma desteği, yemek bursları ve akademik başarı bursları da öğrencilere ek avantajlar sağlıyor.

Doğru tercih için adayların, yalnızca YKS Kılavuzundaki ücret tablolarına değil, burs kontenjanlarına, başarı sıralaması avantajlarına ve üniversitelerin web sitelerindeki yüzde 25’ten, yüzde 100’e kadar sunduğu indirim imkanlarına bakmaları gerekiyor.

Tercih Sırası Önemli,

Vakıf üniversiteleri, öğrencilere ek indirim sağlamak için farklı kriterler belirliyor. Bazıüniversiteler, adayın ilk üç tercihinde yer verilmesini şart koşarken, bazıları ise öğrencininyerleştiği tercih sırasından bağımsız olarak, önceki tercihlerin kendi üniversitelerindenolmasını yeterli görüyor. Ön lisans programlarında ise ilk 5 tercih arasında kazanılanbölümler için sıra gözetmeksizin ek indirim uygulanabiliyor.

Vakıf Üniversitesi tercihinde ARGE yatırımları öne çıkıyor,

Bazı büyük üniversiteler ise burs politikalarının yanı sıra, sağlık bilimleri veya mühendislik gibi stratejik alanlarda yaptıkları altyapı yatırımları ve uluslararası öğrenci programlarıyla dikkat çekiyor. Tercih edilen kurumlar arasında, biyoteknoloji ve sağlık laboratuvarlarıyla öne çıkan vakıf üniversiteleri de bulunuyor.

Tercih döneminde doğru bilgiye ulaşmak, en az başarı sırası kadar önemli hale geldi. Adayların üniversite web sitelerini yakından takip etmeleri, süreci sağlıklı yönetmelerinde kilit rol oynayacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN FİYAT KARŞILAŞTIRMASI