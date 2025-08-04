Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon kaç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu. Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak açıklanmıştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi temmuzda TÜFE'nin yüzde 2,34 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 33,90 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş, enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterirken; yıllık enflasyon ise, yüzde 35,05 olarak hesaplanmıştı.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 33,77

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.