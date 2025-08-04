BIST 10.862
DOLAR 40,68
EURO 47,05
ALTIN 4.388,01
HABER /  EKONOMİ

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon kaç oldu

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon kaç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu. Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak açıklanmıştı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi temmuzda TÜFE'nin yüzde 2,34 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 33,90 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş, enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterirken; yıllık enflasyon ise, yüzde 35,05 olarak hesaplanmıştı.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 33,77

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Günay Teyze bakın ne kadar kazandı
Foto Galeri 1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Günay Teyze bakın ne kadar kazandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş
1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş
Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?
Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?
'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!
'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!
Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi
Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu
İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyon yükseldi
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyon yükseldi
Kassam Tugayları'ndan açlıktan zayıflamış İsrailli rehinelerle ilgili açıklama
Kassam Tugayları'ndan açlıktan zayıflamış İsrailli rehinelerle ilgili açıklama
İki nükleer denizaltı Rusya'ya karşı konuşlandı Trump duyurdu
İki nükleer denizaltı Rusya'ya karşı konuşlandı Trump duyurdu