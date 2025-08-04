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Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor

Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, esirleri aç bırakarak esir sorununu sona erdirmeye çalışmakla suçladı. Rişk, bu durumun sorumluluğunun tamamen İsrail hükümetine ait olduğunu vurgularken, Hamas'ın paylaştığı esir videosunun Gazze'deki açlığın kanıtı olduğunu belirtti.

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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, esirleri aç bırakarak esir sorununu sona erdirmeye çalışmakla suçladı. Rişk, açlık ve susuzluk savaşının etkilerinin artık Gazze halkından esirlere de yansıdığını belirtti ve tüm sorumluluğun İsrail hükümetine ait olduğunu vurguladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze halkına uyguladığı açlık politikasının esirleri de kuşattığı belirtildi. Rişk, Netanyahu'nun esirlerin yerini bulup hava saldırılarıyla öldürmekte başarısız olmasının ardından, şimdi onları aç bırakarak bu meseleyi kapatmaya çalıştığını öne sürdü. Filistinli direniş güçlerinin esirleri kendi yiyecek ve içecekleriyle beslediğini iddia eden Rişk, daha önceki esir takaslarında esirlerin sağlıklı bir şekilde serbest bırakıldığını hatırlattı. Ancak bugün esirlerin açlık, zayıflık ve kilo kaybı çektiğini, bu durumun Gazze'de abluka altındaki halkın yaşadığı dramla paralel olduğunu kaydetti.

Bu açıklama, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 2 Ağustos'ta İsrailli esir Evyatar David'e ait bir video paylaşmasının ardından geldi. Videoda David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkat çekerek, kaldığı tünel içinde kendi mezarını kazdığını söylüyordu. Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan" ifadesini kullanmıştı.

Rişk, esir David'in açlıkla mücadelesinin, Gazze'deki çocuk, kadın ve yaşlıların yüzlerindeki açlık görüntülerinin önünde güçlü bir kanıt olarak durduğunu ifade etti.

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