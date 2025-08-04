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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 33.52 oldu. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2.06 oldu. Buna göre, ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli oldu.

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Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.06 yıllık yüzde 33.52 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 43.23 olmuştu.

Zam hangi veriye göre hesaplanacak?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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