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Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı

Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı

Yeni Zelanda'da otobüs yolculuğu sırasında akılalmaz bir olay ortaya çıktı. Yolcu valizinin içinde 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Valizin sahibi olduğu belirlenen kadın gözaltına alındı.

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Yeni Zelanda'da otobüsün bagaj bölümüne gitmek isteyen bir yolcu yakayı ele verdi. Valizin hareket etmesinden şüphelenen şoför, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Ülke basındaki haberlere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun bagajların yer aldığı bölüme erişim istemesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre, otobüs şoförü, valizin hareket ettiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Açıklamada, "Şoför valizi açtığında içinde 2 yaşındaki küçük kızı buldu" ifadesine yer verildi. Çocuğun bulunduğunda aşırı sıcak nedeniyle terlemiş olduğu aktarılan açıklamada, fiziksel olarak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği kaydedildi.Gözaltına alınan 27 yaşındaki kadın, "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamasıyla yargılanacak.

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