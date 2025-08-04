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Ardahan'da şap kabusu yaşanıyordu! O ilde vatandaşların sesi yükseldi

Ardahan'da şap kabusu yaşanıyordu! O ilde vatandaşların sesi yükseldi

Ardahan'da şap hastalığıyla boğuşan üreticiler, devlet veterinerlerinin ilgisizliğinden ve özel veterinerlerin yüksek ücret talebinden şikayetçi. Bir vatandaş, "İlçe tarımdaki çalışanlar yan gelip yatıyor. Özel veterinerler ise gelip bütün paramızı alıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Şap hastalığının etkisini ağır şekilde hissettirdiği Ardahan'da üreticiler, yetkililere isyan etti. Uzun süredir hayvan kayıplarıyla mücadele eden bölge halkı, devletin veteriner hizmetlerinin yetersizliğinden, özel veterinerlerin ise yüksek ücretlerinden şikayet ediyor. Tek geçim kaynakları olan hayvancılıkla ayakta durmaya çalışan vatandaşlar "Perişan haldeyiz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

"İLÇE TARIMDAKİ ÇALIŞANLAR YAN GELİP YATIYOR"

Gazeteci Suat İncedere'ye konuşan bir üretici, yaşadıkları çaresizliği "İlçe tarımdaki çalışanlar yan gelip yatıyor. Özel veterinerler ise gelip bütün paramızı alıyor. Geçtiğimiz günlerde bir danayı götürdüm, sadece onun için 2 bin 500 lira aldılar. Sonrasında dana zaten öldü. Hayvanlarımız çok kötü durumda. Devletin veterinerleri kurumda oturup çay kahve içiyor. Böyle bir düzen olur mu?" sözleriyle anlattı.

BORÇLARININ ERTELENMESİNİ İSTİYORLAR

Bölge üreticileri, hem veteriner desteği hem de ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşandığını belirterek devletten çözüm bekliyor. Özellikle tarımsal borçların ertelenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerin daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini vurguluyor. Bu açıklamalar, şap hastalığına karşı mücadelenin sadece aşılamayla değil, etkin veteriner hizmeti ve ekonomik destekle birlikte yürütülmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

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