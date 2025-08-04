BIST 10.866
DOLAR 40,68
EURO 47,10
ALTIN 4.393,75
HABER /  DÜNYA

Trump’tan skandal Gazze çıkışı! Soykırım olarak görmüyorum!

Trump’tan skandal Gazze çıkışı! Soykırım olarak görmüyorum!

Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirtti. Trump "Onlar savaş halindeler" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirterek, "Onlar savaş halindeler" dedi. ABD Başkanı Donald Trump

"Bence öyle değil. Onlar savaş halindeler"

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin konuşan Trump, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak görüp görmediği sorusuna, "Bence öyle değil. Onlar savaş halindeler" yanıtını verdi.

Bölgedeki açlık krizine değinen Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yiyecek sağlamak için çalıştığını belirterek,

"İnsanların doyurulmasını istiyoruz. İsrail'in onları doyurmasını istiyoruz. İnsanların aç kalmasını, açlıktan ölmesini istemiyoruz"

Rusya ile ilişkiler hakkında da konuşan ABD Başkanı Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ile yaşanan gerilimin ardından konuşlandırdığı iki nükleer denizaltının artık "bölgede" olduğunu söyledi. Trump, denizaltıların nükleer enerjiyle mi çalıştığını yoksa nükleer silah mı taşıdığını belirtmedi. ABD ordusu tarafından gizli tutulan konuşlanma yerleri hakkında da ayrıntı vermedi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini açıklayan Trump, "Sanırım gelecek hafta, Çarşamba ya da Perşembe günü ziyarette bulunacak" ifadelerini kullandı.

Witkoff'un Moskova'ya hangi mesajı ileteceği ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için yapabileceği bir şey olup olmadığı sorusunu cevaplayan Donald Trump, "Evet, insanların öldürülmeyeceği bir anlaşma yapsın" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
40 bin dolara aldığı gemi bin dolara düştü yatırımcıların Metaverse hüsranı
40 bin dolara aldığı gemi bin dolara düştü yatırımcıların Metaverse hüsranı
İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
Fatih Sonkaya Fenerbahçe Feyenoord eşleşmesinin favorisini açıkladı
Fatih Sonkaya Fenerbahçe Feyenoord eşleşmesinin favorisini açıkladı
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı
Bakan Şimşek "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" deyip ekledi: Yıl sonunda...
Bakan Şimşek "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" deyip ekledi: Yıl sonunda...
İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanlara sert tepki!
İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanlara sert tepki!
IBAN'a para transferinde bu açıklamayı yazmak artık zorunlu olacak
IBAN'a para transferinde bu açıklamayı yazmak artık zorunlu olacak
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ne zaman?
Öğrencilere kötü haber! Okullarda serbest kıyafet uygulamasında son gelişme...
Öğrencilere kötü haber! Okullarda serbest kıyafet uygulamasında son gelişme...
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu
Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor
Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor