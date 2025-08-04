Kamu kurumlarına 24 saat açık kreş ve bakımevi

Devlet, düşen doğurganlık hızını artırmak için yeni bir adım atıyor. Kamu kurumlarında, özellikle 7/24 hizmet veren yerlerde, çalışanların çocukları için 24 saat açık kreş ve bakımevleri açılacak. Bu hamle, doğum teşviklerinin ve yarım zamanlı çalışmanın ardından, kadın istihdamını ve aileleri desteklemeyi amaçlıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızı, 2024'te 1,48'e gerileyerek nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altına düştü. Bu demografik trende karşı harekete geçen hükümet, yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından şimdi de kamu kurumlarına 24 saat hizmet verecek kreş ve bakımevleri açma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Nüfus Politikaları Kurulu tarafından ele alınan bu adım, özellikle çalışan ailelerin çocuk bakımı yükünü hafifletmeyi ve doğurganlık oranını artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordine edeceği bu yeni düzenlemenin detayları netleşti.

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Mevcut kapasitelerini artıracak ve yeni kreşler faaliyete geçirecek

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, kamu kurum ve kuruluşları, çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevi hizmetlerinden azami düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla mevcut kapasitelerini artıracak ve yeni kreşler faaliyete geçirecek.

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Bu adımlarla, özellikle personel sayısının yüksek olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlara öncelik verilecek. Bu kapsamda, bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri ve şehir hastaneleri ilk sıralarda yer alacak.

Tasarruf tedbirlerine takılmaması için bu amaca yönelik arsa veya arazi satın alınmasına, kamulaştırma yapılmasına, yeni inşaat başlatılmasına veya kiralama yapılmasına izin verilecek.

Kurumlar, yeni faaliyete geçirecekleri kreş ve bakımevlerini en geç faaliyete geçtiği ayın sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirmek zorunda olacak.

Hizmetler öncelikli olarak kurumların kendi binalarında verilecek.

Kuruma ait uygun bir yer bulunmaması durumunda ise Hazineye ait taşınmazların kullanılıp kullanılamayacağı araştırılacak.

Yapılan harcamalarda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasına özen gösterilerek azami tasarruf anlayışı içerisinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu adımı "uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biri" olarak nitelendirdi. Yılmaz, bu adımlarla çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını, kadın istihdamının desteklenmesini ve genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılmasını amaçladıklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, özellikle 7/24 hizmet veren kurumlarda çocuklara yönelik nitelikli bakım imkânının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.