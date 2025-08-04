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TEB'den mali veri paylaşımında dijital kolaylık

TEB'den mali veri paylaşımında dijital kolaylık

Türk Ekonomi Bankası (TEB), hayata geçirdiği yeni özelliğiyle müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile entegre mali verilerini banka ile kolayca paylaşabilmesini sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama ile müşteriler, gelir tablosu, bilanço gibi bankacılık işlemlerinde sıklıkla ihtiyaç duyulan mali belgeleri fiziksel olarak şubeye iletmek zorunda kalmadan, dijital kanallar aracılığıyla birkaç adımda banka sistemine aktarabiliyor.

Bu süreç, TEB şubeleri veya TEB'in dijital bankacılık platformları üzerinden verilecek dijital muvafakatname yoluyla güvenli şekilde tamamlanıyor.

Söz konusu yenilik, ticari kredi, çek karnesi, kredili mevduat hesabı (KMH) gibi ürün ve hizmetlere başvuru sürecinde talep edilen mali bilgilerin hızlı, eksiksiz ve hatasız biçimde temin edilmesini sağlıyor.

Uygulama sayesinde belgelerin fiziksel iletimi sırasında yaşanan zaman kaybının ve belge eksikliğinin önüne geçilirken, kağıt kullanımı azaltılarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlanıyor.

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