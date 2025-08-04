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Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Eskişehir'de, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinden kaçan E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A'nın saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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