Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü

Fidan'dan kritik telefon! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ikili ilişkilere ve bölgesel konulara ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.