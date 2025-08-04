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Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçının galibi ile karşılaşacak. Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, "Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk zor takımlar. Belki de bu ayağın en zor kurası oldu. Bunda da bir hayır vardır. Oynayıp göreceğiz" dedi.

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Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Shakhtar Donetsk'in başında Arda Turan var. Ukrayna ekibi bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.

Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) / Sigma Olomouc (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Samsunspor

Aberdeen (İskoçya) / FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Genk (Belçika)

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, kurada "en güçlü 2 rakibi" çektiklerini ifade etti. Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk'in güçlü takımlar olduğuna dikkati çeken Bilen, "Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk takımını zaten biliyorsunuz. Beşiktaş'ı da eledi. Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk zor takımlar. Belki de bu ayağın en zor kurası oldu. Bunda da bir hayır vardır. Oynayıp göreceğiz." diye konuştu. Kırmızı-beyazlı takıma güvendiklerini vurgulayan Bilen, "Yapılacak takviyelerle Samsunspor'u, Samsunspor camiasını mutlu edecek bir mücadele vereceğimize inanıyoruz. Sonrası artık futbol şansı diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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