Rusya Trump'a sınırı çizdi! 'Herkes söylemlerinde dikkatli olsun'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın iki nükleer denizaltının Rusya yakınlarına konuşlandırıldığını açıklamasına tepki gösterdi. “Herkes nükleer söylem konusunda çok dikkatli olmalı” diyen Peskov, nükleer gerilimin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Herkes nükleer söylem konusunda çok dikkatli olmalı” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük bilgilendirme toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırıldığını duyurmasını değerlendirdi.

Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını bildirdi. Peskov, “ABD’nin denizaltıları zaten görevde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. ABD ile nükleer gerilim söz konusu değil. Bu konuya duygusal tepki gösteriliyor” dedi.

Putin’in, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile hafta içinde görüşebileceğini kaydeden Peskov, “Ukrayna krizine siyasi diplomatik çözümünün bulunması gerektiği fikrine bağlıyız. ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Savaşın kazananı olmaz” vurgusunu yaparak, nükleer gerilimin artırılmasının kimseye fayda sağlamayacağını da hatırlattı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in nükleer açıklamalarına yanıt olarak iki nükleer denizaltının "uygun bölgelere" konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, “Nükleer silahlar hakkında konuşuyorsanız, buna hazır olmalısınız. Biz tamamen hazırız” ifadelerini kullandı. Gerilimin yükseldiği açıklamalarda Medvedev, Washington’ın politikalarının “Rusya ile ABD arasında daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği” uyarısında bulunmuştu.