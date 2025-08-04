Erdoğan: LGS tercih sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların öğrenciler, aileler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."