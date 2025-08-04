BIST 10.860
DOLAR 40,68
EURO 47,17
ALTIN 4.408,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırklareli'nde yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nde yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Abone ol

Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim: 0

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

Kırklareli'nde yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaray'da skandal anlar! Saçlarını koklamaya çalıştı ve...
Marmaray'da skandal anlar! Saçlarını koklamaya çalıştı ve...
2026 asgari ücreti ne kadar olacak daha önce nokta atışı bilen uzman açıkladı
2026 asgari ücreti ne kadar olacak daha önce nokta atışı bilen uzman açıkladı
Rusya Trump'a sınırı çizdi! 'Herkes söylemlerinde dikkatli olsun'
Rusya Trump'a sınırı çizdi! 'Herkes söylemlerinde dikkatli olsun'
Erdoğan: LGS tercih sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum
Erdoğan: LGS tercih sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum
Aydın'da yaşandı! Sürücü kimlik soran polisin kolunu ısırdı, gözaltına alındı
Aydın'da yaşandı! Sürücü kimlik soran polisin kolunu ısırdı, gözaltına alındı
Kibar Holding 12. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Kibar Holding 12. sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi
Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi
İsrailli 550 isimden Trump'a Netanyahu mektubu
İsrailli 550 isimden Trump'a Netanyahu mektubu
Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Evin içerisinde yakalanan fare tam 55 santimetre uzunluğunda...
Evin içerisinde yakalanan fare tam 55 santimetre uzunluğunda...
Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü
Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü