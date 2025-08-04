İstanbul için beklenen açıklama geldi! Çok kuvvetli geliyor...

İstanbul’da hafta ortasında etkili sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü yağmurun megakenti etkisi altına alması öngörülüyor.

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Megakent İstanbul’da çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, Marmara genelinde etkili olacak yağışlarla birlikte kısa süreli kuvvetli sağanaklar ve gök gürültüsü görülebilir.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Meteoroloji uzmanları, özellikle İstanbul çevresinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağını, perşembe günü ise yer yer şiddetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini belirtiyor. Hava sıcaklıklarında da birkaç derece düşüş bekleniyor.

YAĞMUR SESİNE HAZIR OLUN

Hava forumları ve meteoroloji kaynaklarının aktardığına göre, bu hafta şakır şakır yağmurun sesi İstanbul’un birçok semtinde duyulabilir.