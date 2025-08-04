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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ChatGPT ispiyoncu çıktı sakın içinizi dökmeyin herşeyi dünya aleme duyuruyor

ChatGPT ispiyoncu çıktı sakın içinizi dökmeyin herşeyi dünya aleme duyuruyor

Popüler sohbet robotu ChatGPT'de yapılan özel konuşmalar, Google arama sonuçlarında ortaya çıkarak ifşa oldu. Üstelik bu konuşmalardan bazılarının suç teşkil edebilecek hassas içerikler taşıdığı görüldü.

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Hollandalı araştırmacı Henk van Ess, ChatGPT ile yapılan 500'den fazla konuşmanın doğrudan Google'da, 110 binden fazlasının da internette başka arşivlerde bulunduğunu keşfetti.

Google'da indekslenen yazışmaların içerikleri arasında dolandırıcılık itirafları, Hamas'a yönelik siber saldırı planları, içinde çocukların olduğu cinsel içerikli görsellerin üretilmeye çalıştığı yazışmalar yer alıyor. Doktorların, öğretmenlerin ve öğrencilerin de mesleki ve kişisel sorular sorduğu görüldü.

Veri sızıntısı değil özelliği bu...
Yazışmalar ifşa olmuş olsa da bu aslında bir veri sızıntısı olarak değerlendirilmiyor. ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin sunduğu bir özellik sayesinde kullanıcılar sohbetlerini "paylaşılabilir linkler" ile başkalarıyla paylaşabiliyor. Bu linklerin bazıları arama motorları tarafından indekslenerek kamuya açık hale geldi.

Özel yaşam ve bilgileri dünya aleme açık
OpenAI artık arama motorlarının bu linkleri indekslemesine izin vermediğini açıkladı. Şirketin güvenlik şefi Dane Stucky, bu özellik nedeniyle kullanıcıların yanlışlıkla özel bilgilerini paylaşmalarına neden olduğunu belirtti. Ancak Wayback Machine gibi dijital arşiv araçları nedeniyle 110 binden fazla eski yazışmaya hâlâ ulaşılabiliyor. Bu arşivlerdeki yazışmalarda çoğu zaman isim belirtilmese de ChatGPT kullanıcılarının kişisel bilgileri, özel belgeleri ve özel yaşamları herkese açık.

Şirketin bu arşivden içerikleri toplu olarak kaldırmak için herhangi bir talepte bulunmadığı belirtiliyor. Sonuç olarak linki bilen biri geçmişteki bu konuşmaları hâlâ okuyabiliyor.

Kendinizi nasıl koruyacaksınız?
OpenAI CEO'su Sam Altman, "İnsanlar ChatGPT ile hayatlarının en kişisel konularını konuşuyor. Ama bu bilgiler herhangi bir yasal koruma altında değil" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Kullanıcılar paylaştıkları sohbetleri kontrol altında tutmak için "Profil ayarları > Veri kontrolü" kısmına girerek sohbetlerini silebilir. Yazışmalarınız daha önce indekslendiyse Google'a içerik kaldırma talebi yollayabilirsiniz.

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