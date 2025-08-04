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E devlet Web Tapu üzerinden tapunuzu kilitleyin evinizi sizden habersiz satabilirler

E devlet Web Tapu üzerinden tapunuzu kilitleyin evinizi sizden habersiz satabilirler

E Devlet üzerinden üzerinize kayıtlı olan taşınmazların sizden habersiz satışını önlemek için ek bir önlem alabileceğinizi biliyor musunuz? Zaman ayırın ve 3 adımda tapunuzu kilitleyip güvence altına alın.

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Son yıllarda artan dijital dolandırıcılık yöntemleri ve ele geçirilen kimlik bilgileri, kötü niyetli kişiler tarafından tapu müdürlüklerinde sahte işlemler yapmak için kullanılabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için vatandaşların yalnızca birkaç dakikalarını ayırarak e-Devlet üzerinden tapularını güvenceye almaları mümkün.

Web Tapu'da işlem yapılmaz beyan tesisi yapın
Sizden habersiz eviniz iş yeriniz satılabilir. Bunu önlemenin çok kolay bir yolu var. E devlet üzerinden Web tapu saygısına gidip, İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' oluşturmanız gerekiyor. 

3 adımda yapmanız gerekenler
İşte “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” oluşturmak için atmanız gereken adımlar (Not: Mobil uygulama değil bilgisayardan yapmanız gerekli) 

-T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın. 

-Arama çubuğuna “Web Tapu” yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmetine tıklayın. Uygulamaya yönlendirileceksiniz.

-Sol taraftaki menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine tıklayın. Açılan ekranda “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyin. Cep telefonunuza hemen akabinde y"işlem yapılamaz beyanı tesis' edildiğine dair bilgilendirme gelecek. Böylece tapunuzu sanal işlemlere karşı güvence altına almış olacaksınız. 

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