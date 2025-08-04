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Fenerbahçe Beko, Brandon Boston'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Brandon Boston'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı oyuncu Brandon Boston Jr. ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Brandon Boston Jr.'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko, Brandon Boston'ı kadrosuna kattı - Resim: 0

Kariyerine Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) ekiplerinden Kentucky Wildcats'te başlayan 23 yaşındaki basketbolcu, 2021 NBA seçmelerinde Memphis Grizzlies tarafından ikinci tur 51. sıradan seçildi ve daha sonra Los Angeles Clippers'a takaslandı.

NBA'de üç sezon Clippers formasını giyen Boston, 2024-2025 sezonunda New Orleans Pelicans'a transfer oldu.

Genç oyuncu, New Orleans Pelicans formasıyla geçen sezon NBA'de 42 maçta 23,6 dakika, 10,7 sayı, 3,2 ribaunt, 2,2 asist, 1,3 top çalma istatistikleriyle oynadı.

Brandon Boston, NBA kariyeri boyunca aynı zamanda Gelişim Ligi ekiplerinden Ontario Clippers ve Birmingham Squadron formalarını da giydi.

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