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Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeler ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 120 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

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