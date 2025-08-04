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Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü! Gündem Gazze: Ses çıkarmanın ötesine geçilmesi gerek

Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü! Gündem Gazze: Ses çıkarmanın ötesine geçilmesi gerek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündem Gazze

İşte İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye dair paylaşımı;

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ses çıkarmanın ötesine geçilmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer’ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

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