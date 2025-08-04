Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu cevabı

Fenerbahçe’nin, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme gelirken, Benfica yetkilileri sarı-lacivertli kulüpten resmi bir teklif almadıklarını ve oyuncuyu satmayı düşünmediklerini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli ekibin, Portekizlilerle pazarlıklarının sürdüğü aktarılırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR İDDİASI

HT Spor'un haberine göre; Benfica yetkilileri, Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadıklarını söyledi ve sarı-lacivertli ekibe Kerem'i satmayı düşünmediklerini iletti.

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferini kısa bir süre içerisinde noktalaması beklenirken yapılan açıklama sosyal medyada gündem oldu.