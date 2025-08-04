Davinson Sanchez'in menajeri zam pazarlığı için geldi

Davinson Sanchez'in menajeri Galatasaray ile oyuncusunun geleceğini netleştirmek ve sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

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Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, Sane ve Osimhen'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde de hareketli saatler yaşıyor.

Galatasaray, Davinson Sanchez ile sözleşme uzatmak için Kolombiyalı oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı.

2027 yılında sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan senede 3.2 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'ın, Kolombiyalı oyuncunun yıllık maaşını 6 milyon Euro seviyesine çıkararak sözleşme uzatması bekleniyor.