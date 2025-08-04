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Kavga etmeden çözüm! Kira anlaşmazlığında 135 binden fazla uzlaşma sağlandı

Kavga etmeden çözüm! Kira anlaşmazlığında 135 binden fazla uzlaşma sağlandı

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye yansımadan çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla bugüne kadar kira uyuşmazlıklarında 135 bin 673 dosya çözüme kavuşturuldu.

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Dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu hale getirilmesiyle, arabuluculuk uygulaması yaygınlaşıyor.

Arabuluculuk uygulamasıyla özellikle ev sahibi ile kiracı arasındaki kira anlaşmazlıklarında çözüme kavuşuldu. Son rakamları ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, "Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü" dedi.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA 135 BİNDEN FAZLA UZLAŞMA

Kira uyuşmazlıklarında 135 bin 673 başvurunun uzlaşmaya çözüldüğünü belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Arabuluculuk uygulamasıyla; ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedefliyoruz.

Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’ arasında yer alan Arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkân tanıyor.

İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğu,
1 Eylül 2023 itibarıyla kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirdik.

Bu sayede sadece mahkemelerimizin yükünü hafifletmekle kalmadık, vatandaşlarımızın da uzlaşma kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önünü açtık.

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar;

383.502 başvuru yapıldı,
135.673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN GELDİ

Sadece üç büyük ilimizde;

İstanbul’da 107 bin,
Ankara’da 39 bin,
İzmir’de 23 bin vatandaşımız arabuluculukla çözüm buldu.

Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü.

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