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Chelseali yıldız Trump'a fena saydırdı: Resmen öfke kustu!

Chelseali yıldız Trump'a fena saydırdı: Resmen öfke kustu!

Chelseali futbolcu Marc Cucurella, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili konuştu. Cucurella, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olmalarının ardından kupa seremonisinde Trump'ın sevinç gösterilerine katılmasını eleştirdi.

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Chelseali futbolcu Marc Cucurella, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olmalarının ardından kupa seremonisinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadıkları anlara dair açıklama yaptı.

KUPAYI TAKDİM ETTİ AMA ORTAMDAN AYRILMADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de gerçekleştirilen UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Premier Lig ekibi Chelsea'ye kupasını takdim etti. Trump'ın kupayı oyunculara vermesinin ardından kupa seremonisinden ayrılmaması ve oyuncularla iç içe olup sevince katılması gündem olmuştu.

CUCURELLA TRUMP'A ÖFKESİNİ KUSTU

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, Donald Trump'ın kendileriyle birlikte sevinçlere katılması hakkında açıklama yaptı. Kızgın olduğunu dile getiren İspanyol sol bek, "Bize Donald Trump'ın kupayı bize teslim etmesi ve o gidene kadar kimsenin kupayı almaması gerektiği söylendi. Kupayı aldıktan sonra hepimiz orada onun gitmesini bekledik ama o gitmedi.'' dedi.

'ÇOK SİNİRLENMİŞTİK'

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Gitmesi için hala bekliyorduk. Ona uzun süre baktık. Sonra bize, 'Burada kalacağım, sorun yok' dedi. Ona kimse hiçbir şey söyleyemedi. Söyleyemezdik. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştuk. Aynı zamanda çok da sinirlenmiştik." şeklinde konuştu.

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