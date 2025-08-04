BIST 10.853
DOLAR 40,64
EURO 47,05
ALTIN 4.408,98
HABER /  DÜNYA

Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi

Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

Abone ol

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi kabul etti
Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi kabul etti
Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü! Gündem Gazze: Ses çıkarmanın ötesine geçilmesi gerek
Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü! Gündem Gazze: Ses çıkarmanın ötesine geçilmesi gerek
Tesla’dan Elon Musk’a 29 milyar dolarlık hisse ikramiyesi
Tesla’dan Elon Musk’a 29 milyar dolarlık hisse ikramiyesi
Kavga etmeden çözüm! Kira anlaşmazlığında 135 binden fazla uzlaşma sağlandı
Kavga etmeden çözüm! Kira anlaşmazlığında 135 binden fazla uzlaşma sağlandı
Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu cevabı
Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu cevabı
Davinson Sanchez'in menajeri zam pazarlığı için geldi
Davinson Sanchez'in menajeri zam pazarlığı için geldi
Netanyahu, Gazze’deki yeni adımlar atmak üzere kabineyi topluyor
Netanyahu, Gazze’deki yeni adımlar atmak üzere kabineyi topluyor
Edirne'de bir şahıs, eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Edirne'de bir şahıs, eşini ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırı düzenledik
Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırı düzenledik
Galatasaray'da bir ayrılık daha! La Liga'ya gidiyor...
Galatasaray'da bir ayrılık daha! La Liga'ya gidiyor...
Kırklareli’nde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli’nde çıkan yangın söndürüldü
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni gelişme!
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni gelişme!