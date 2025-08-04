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Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

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Yeşil-siyahlı futbolcular, Körfez ilçesindeki Körfez Brunga Tesisleri'nde idmana çıktı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular, pas oyununun ardından minyatür kalede dar alanda şut çalıştı.

Kocaelispor, 11 Ağustos'ta Papara Park'ta Trabzonspor'la sezonun ilk maçına çıkacak.

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