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Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi

Hırvat basını, Dominik Livakovic'in kısa bir süre sonra Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu.

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Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor.

Hırvat basınından Sportske Novosti, 30 yaşındaki kalecinin kısa süre içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe'deki kariyerinin sona erdiği ve oyuncunun, Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye iki sezon önce Dinamo Zagreb'den transfer olan Hırvat file bekçisi 72 kez formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpte 26 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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