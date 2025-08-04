Meteoroloji’den sağanak ve sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, özellikle doğu bölgelerinde 4-6 derece artış beklendiğini duyurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Perşembe ve Cuma günleri sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı, vatandaşların ani hava değişimlerine ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak. Ancak, bazı illerde sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul da bu durumu yaşayacak iller arasında yer alırken, Perşembe ve Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının, özellikle iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerinde ise 4-6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklık artışlarının etkisiyle, sıcaklıklar pek çok bölgede yaz sıcaklıklarının üzerinde olacak. Yüksek sıcaklıkların yanı sıra, rüzgarın da etkili olacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar esecek.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI!

MGM, İstanbul için önemli bir uyarı yayınladı. Şehre Perşembe ve Cuma günlerinde sağanak yağışların etkili olacağını belirten meteorologlar, İstanbul halkını olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı. Yağışların yerel olarak etkili olması ve kısa sürede yoğunlaşması bekleniyor.

YAĞIŞ VE HAVA DEĞİŞİMİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların sadece İstanbul ve çevresini etkilemeyeceğini belirterek, yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği uyarısında bulundu. Bu nedenle, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor.

DOĞU KESİMLERİNDE YÜKSEK SICAKLIK

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sıcak havanın etkisi devam edecekken, batı kesimlerinde ise rüzgarın yönü ve yağışlar, sıcaklıkları bir nebze daha tolere edilebilir kılacak.