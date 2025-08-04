BIST 10.853
DOLAR 40,69
EURO 47,12
ALTIN 4.413,85
HABER /  DÜNYA

Gazze’deki Sivil Savunma: Araçların yüzde 60'ı hizmet dışı, insani felaket yaşanıyor

Gazze’deki Sivil Savunma: Araçların yüzde 60'ı hizmet dışı, insani felaket yaşanıyor

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi, İsrail'in saldırılarının yanı sıra uyguladığı ablukadan kaynaklı yakıt ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlarının ekseriyetinin hizmet dışı kaldığını duyurarak, yaşanan durumu “büyük bir insani felaketin habercisi” olarak nitelendirdi.

Abone ol

Sivil Savunma İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin tüm kentlerinde sivil savunma araçlarının yüzde 60’ı, yeterli yakıt ve gerekli bakım parçalarının bulunamaması nedeniyle hizmet dışı kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bazı insani yardım kuruluşlarının yalnızca günlük ihtiyaçların yüzde 15’ini karşılayacak kadar sınırlı miktarda yakıt sağlayabildiği belirtildi.

Hayati tehlike içermeyen bazı görevlerin ertelendiği, bazı görevlerin ise birleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonel kapasitedeki bu düşüşün sivillerin yaşamını doğrudan tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Gazze’deki Filistinlilere yönelik sistematik bir aç bırakma politikasını devreye soktu. 2 Mart itibarıyla insani yardım, gıda ve tıbbi yardımların girişine tümüyle engel konularak kıtlık tehlikesi "felaket" düzeyine ulaştı.

ABD desteğiyle sürdürülen saldırılarda şimdiye dek çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 210 binden fazla Filistinli ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. 9 binden fazla kişi hâlâ kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve açlık nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 7 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir'de 7 saat su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaatini kabul etti
Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Gümüşhane'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Gümüşhane'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Meteoroloji’den sağanak ve sıcak hava uyarısı
Meteoroloji’den sağanak ve sıcak hava uyarısı
Şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi
Şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma ve ehliyet operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma ve ehliyet operasyonunda 37 tutuklama
Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi
Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi
ABD, vize için 15 bin dolara kadar teminat şartı getiriyor
ABD, vize için 15 bin dolara kadar teminat şartı getiriyor
Putin ile Netanyahu arasında kritik görüşme
Putin ile Netanyahu arasında kritik görüşme
Chelseali yıldız Trump'a fena saydırdı: Resmen öfke kustu!
Chelseali yıldız Trump'a fena saydırdı: Resmen öfke kustu!
Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi
Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi