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HABER /  POLİTİKA

MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sahte diploma soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada geçmiş dönemlerin de incelenmesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, sahte diploma iddiaları karşısında sessiz kalan kesimleri eleştirerek YÖK ve önceki dönemlerin güvenlik soruşturmalarıyla birlikte araştırılması çağrısında bulundu.

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Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor... Sahte e-imzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren, bu yollarla notları yükseltip, sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında detaylar çıkmaya devam ediyor. 

37 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 187 şüphelinin yakalandığını belirtirken; bu şüphelilerden 37'sinin tutuklandığını, 150'sine ise adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR: UTANACAK KESİM AHKAM KESİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de sahte diploma iddiaları söz konusu olduğunda utanç duyacak kesim, bugün kendi mahalleleri olan sol medya üzerinden güya ahkam kesiyor.

"YÖK VE ÖNCEKİ DÖNEMİN TAMAMI İNCELENSİN"

1968-1969 döneminde ortalıkta gezen; Dev-Genç ya da Dev-Sol gibi yapılanmalarda görev alan isimler acaba hangi liselerden mezun olmuştu? Hangi üniversitelere, hangi şartlarda ve nasıl girmişti? Sonrasında hangi isimler akademisyen yapılmak için ne gibi alavereler çevrilmiştir? Mesela tıp fakültesine girmek için bir dönem tek şart başarılı bir ders ortalaması sahip olmak mıydı, yoksa "localarla" bağlantılı olmadan tıp okunamaz mıydı? Buyrun YÖK ve öncesindeki dönemin 'güvenlik soruşturmaları dahil' tamamı incelensin…"

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