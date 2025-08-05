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Euromaster’ın yeni Genel Müdürü Serhat Sezginsoy oldu

Euromaster’ın yeni Genel Müdürü Serhat Sezginsoy oldu

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 51 ilinde yer alan 163 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Türkiye’deki operasyonunu Serhat Sezginsoy’a emanet etti.

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Sezginsoy, Euromaster’ın Türkiye’deki yeni Genel Müdürü olarak görevine 7 Temmuz itibarıyla başladı.

Michelin bünyesindeki kariyerine Fransa’daki genel merkezinde devam edecek olan Guillaume Wisselmann’dan Genel Müdürlük görevini devralan Sezginsoy, Euromaster Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de franchise ortaklarına kazanç artırıcı iş modeli sunmayı sürdürürken, sürücülere yetkin, güvenilir ve müşteri memnuniyeti yüksek servis noktalarıyla hizmet vererek büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 51 ilde bulunan 163 servis noktasıyla lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster’ın Türkiye’deki yeni Genel Müdürü Serhat Sezginsoy oldu. Temmuz itibarıyla görevine başlayan Sezginsoy, 15 yıl önce Michelin'e katıldı ve bu süre zarfında Türkiye'de Satış ve Operasyon fonksiyonlarında çeşitli yönetim pozisyonlarında görev aldı. Kariyeri boyunca Michelin bünyesinde edindiği tecrübesiyle Euromaster Türkiye organizasyonuna yeni bir ivme kazandırmaya hazırlanıyor.

Türkiye pazarında sürücülere ve filo sahiplerine hem lastik hem de araç bakım hizmetlerini tek noktadan sunan franchise konseptiyle faaliyetlerine devam eden Euromaster Türkiye, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de franchise ortaklarına kazanç artırıcı iş modeli sunmayı sürdürürken, sürücülere yetkin, güvenilir ve müşteri memnuniyeti yüksek servis noktalarıyla hizmet vererek büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.

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