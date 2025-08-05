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GENAR'ın son seçim anketi olay oldu İmamoğlu'na soğuk duş

GENAR'ın son seçim anketi olay oldu İmamoğlu'na soğuk duş

GENAR'ın temmuz ayında yaptığı anket sonuçlarını Abdulkadir Selvi paylaştı. Ankete göre AK Parti yüzde 35.2 alırken CHP yüzde 32'de kaldı. Dikkat çeken diğer sonuç ise "CHP Genel Başkanı kim olmalı" sorusuna katılımcıların verdiği cevap oldu.

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İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu GENAR'ın son anket sonuçları yankı uyandıracak. Temmuz ayında yapılan anketi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında aktardı.

AK Parti yüzde 35.2

CHP yüzde 32

DEM Parti yüzde 9.8

MHP yüzde 9

İYİ Parti yüzde 3.9

Zafer Partisi yüzde 3.2

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.1

TİP yüzde 1.3

Anahtar Parti yüzde 1.3

Diğer yüzde 1.2

CHP'deki gerileme ve AK Parti'nin yükselişi dikkat çekerken, ankette İmamoğlu'nu üzecek sonuçlar da yer aldı.

İmamoğlu CHP'de 3. sırada

GENAR’ın CHP Genel Başkanı kim olmalı sorusuna ankete katılanların yüzde 23.7’si Özgür Özel yanıtını verirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 17.5’le ikinci sırada geliyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 16.8’le üçüncü sırada yer alıyor. Onu yüzde 13.1’le Kemal Kılıçdaroğlu takip ederken, kısa bir süre önce CHP’ye dönen Muharrem İnce ise yüzde 1.2’yle son sıradan kendine yer bulmuş durumda.

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