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O hisselerin tamamı devredildi! Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış

O hisselerin tamamı devredildi! Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış

Turkcell, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a 538,7 milyon dolara satıldığını bildirdi.

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Turkcell, DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi! Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi

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