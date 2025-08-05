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Rusya anlaşmadan çekildi Medvedev duyurdu: İlave adımlar bekleyin

Rusya anlaşmadan çekildi Medvedev duyurdu: İlave adımlar bekleyin

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryumdan çekilmesinin yeni bir gerçeklik olduğunu belirtti.

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Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığının orta ve kısa menzilli füze sistemlere ilişkin moratoryuma artık bağlı kalmayacağını duyurmasını değerlendirdi.

Söz konusu adımın, NATO ülkelerinin Rusya karşıtı politikaların bir sonucu olduğuna işaret eden Medvedev, “Bu, tüm rakiplerimizin hesaba katmak zorunda kalacağı yeni bir gerçekliktir. İlave adımlar bekleyin.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "sürdürülmesi için gerekli koşulların ortadan kalkması" nedeniyle, orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryuma artık bağlı kalmayacağını dün duyurmuştu.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 2019'da çekilirken; Rusya, ABD'nin söz konusu füzeleri farklı bölgelere konuşlandırmaması halinde aksi yönde bir adım atmayacağını beyan etmişti.

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