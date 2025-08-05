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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Ev hapsi kararından 2 gün sonra görevden uzaklaştırılmıştı. Daha sonrasında Tutdere'ye verilen 'ev hapsi' kararı kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde "irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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