Katılım Emeklilik, sigorta ürünleriyle gençlerin eğitimini güvence altına alıyor

Katılım Emeklilik, sunduğu "Eğitim Güvencesi" ve "Okul Taksit Sigortası" ürünleriyle gençlerin eğitim hayatını güvence altına alıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocukların eğitimi, her ailenin en önemli öncelikleri arasında yer alırken beklenmedik durumlar, bu hayati süreçte aksaklıklara yol açarak aileleri finansal açıdan zorlayabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, çocuklarının geleceğini güvence altına almak isteyen ailelerin eğitim sigortalarına olan ilgisi de bu sebeple artış gösteriyor.

Bu doğrultuda Katılım Emeklilik'in sunduğu iki önemli ürün olan Eğitim Güvencesi ve Okul Taksit Sigortası, aileler tarafından ilgi görüyor. Katılım Emeklilik, sunduğu bu ürünlerle geleceğe güvenle bakabilen nesiller için ailelere çözüm sunuyor.

Eğitim Güvence Sigortasıyla ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda sigortalının yaşamını yitirmesi veya sakat kalması durumunda, poliçede belirtilen şekilde eğitim gören çocuğun eğitim masrafları, poliçe teminatı tutarınca, eğitim süresi boyunca karşılanıyor. Böylece, hayatın getirebileceği olumsuzluklara rağmen, çocukların eğitim hakkı güvence altına alınmış oluyor. Bu sayede poliçe sahibinin yaşadığı talihsiz bir olayda, çocuğun okul masrafları sigorta tarafından karşılanarak eğitimine ara vermeden devam etmesi sağlanıyor.

Aileler, beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek giderleri konusunda endişe etmekten kurtuluyor ve çocukların gelecekleri için yapılan eğitim planlarının sekteye uğraması engelleniyor..

Esnek ödeme seçenekleriyle her ailenin bütçesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan Eğitim Güvencesi Sigortası'nın sigorta süresi çocuğun eğitim planına göre 2 ila 20 yıl arasında belirlenebiliyor. Bu ürünle sigortalılar, vergi avantajından da yararlanabiliyor.

Katılım Emeklilik, tüm ürünlerinde olduğu gibi bu sigortada da faizsiz sigortacılık prensipleriyle hareket ediyor. Birikimler faiz içermeyen yatırım araçlarında değerlendiriliyor.

Yaş aralığı 18-63 olan tüm sağlıklı bireylerin faydalanabileceği Eğitim Güvencesi Sigortası'nda primler, yaş, teminat tutarı ve sigorta süresine göre belirleniyor. Prim ödemeleri peşin yapılabileceği gibi aylık ya da yıllık taksitlerle de ödenebiliyor. Teminat tutarı ise çocuğun yıllık eğitim masraflarına göre kişiselleştirilebiliyor.

"Eğitimin, bir ülkenin en değerli sermayesi"

Eğitim Güvencesi Sigortası'nın yanı sıra ailelerin eğitim masraflarını daha rahat yönetmelerine yardımcı olan Okul Taksit Sigortası ürünü, poliçe süresince vefat, kaza sonucu kalıcı olarak sakat veya işsiz kalınması durumlarında çocukların eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan finansal desteği sağlıyor.

Anlaşmalı eğitim kurumlarında Otomatik Taksit Sistemi ile sözleşme yapılan velilerin yapacakları taksit ödemelerini güvence altına alıyor.

Katılım Emeklilik, faizsiz sigortacılık ilkeleri doğrultusunda sunduğu bu ürünle, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek ailelere destek olmayı amaçlıyor. Eğitim giderlerini garanti altına almak isteyen veliler için Okul Taksit Sigortası hem mali güvence sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, geleceğin teminatı olan çocukların nitelikli eğitim alabilmeleri için ellerinden gelen tüm desteği sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.

Sincek, eğitimin, bir ülkenin en değerli sermayesi olduğunu ve bu alandaki finansal güvence ihtiyacını karşılamak adına üzerlerine düşeni yaptıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına alan sigorta ürünleri, aileler için sağlam bir kalkan görevi görüyor ve geleceğe yapılan yatırımı koruma altına alıyor." ifadesini kullandı.