Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

Elektrik faturaları için uygulamada olan kademeli tarife sistemi doğalgaza da geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, il bazlı maliyet farklarını dikkate alarak her şehir için farklı kota ve tarife belirlemeye hazırlanıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başında elektrikte başlattığı "kademeli tarife" modelini doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim miktarına göre artan fiyatlandırma doğalgazda da geçerli olacak.

Bakanlık, Türkiye genelindeki doğalgaz tüketim verilerini analiz ederek, her il için farklı bir fiyatlandırma modeli oluşturacak. Bu kapsamda, kış aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası, ılıman iklimlere sahip şehirlerde ise daha düşük kota uygulanması planlanıyor.

Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki kullanımda fiyatların iki katına çıkması gibi bir sistem, doğalgazda da devreye girecek. Belirlenen kotayı aşan kullanıcılar, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.

Faturalar il il değişecek

Öte yandan hükümetin, hem elektrik hem de doğalgazda uyguladığı sübvansiyonları kademeli şekilde geri çekmeye başladığı belirtiliyor. Bu durum, hane halklarının enerji tüketimini daha bilinçli yönetmesini zorunlu hale getirecek. Yeni modelle birlikte tasarruflu kullanım daha da önem kazanacak.