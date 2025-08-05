BIST 10.892
DOLAR 40,69
EURO 47,01
ALTIN 4.411,11
HABER /  GÜNCEL

Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

Elektrik faturaları için uygulamada olan kademeli tarife sistemi doğalgaza da geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, il bazlı maliyet farklarını dikkate alarak her şehir için farklı kota ve tarife belirlemeye hazırlanıyor.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başında elektrikte başlattığı "kademeli tarife" modelini doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim miktarına göre artan fiyatlandırma doğalgazda da geçerli olacak.

Bakanlık, Türkiye genelindeki doğalgaz tüketim verilerini analiz ederek, her il için farklı bir fiyatlandırma modeli oluşturacak. Bu kapsamda, kış aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası, ılıman iklimlere sahip şehirlerde ise daha düşük kota uygulanması planlanıyor.

Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki kullanımda fiyatların iki katına çıkması gibi bir sistem, doğalgazda da devreye girecek. Belirlenen kotayı aşan kullanıcılar, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.

Faturalar il il değişecek

Öte yandan hükümetin, hem elektrik hem de doğalgazda uyguladığı sübvansiyonları kademeli şekilde geri çekmeye başladığı belirtiliyor. Bu durum, hane halklarının enerji tüketimini daha bilinçli yönetmesini zorunlu hale getirecek. Yeni modelle birlikte tasarruflu kullanım daha da önem kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM, Devlet Denetleme Kurumuna ilişkin bazı düzenlemelerin iptali istemini reddetti
AYM, Devlet Denetleme Kurumuna ilişkin bazı düzenlemelerin iptali istemini reddetti
Eber'den Sapanca'ya: Göllerde su seviyesi alarm veriyor
Eber'den Sapanca'ya: Göllerde su seviyesi alarm veriyor
İletişim uzmanı Taner Akkuş'tan kimlik numarası uyarısı
İletişim uzmanı Taner Akkuş'tan kimlik numarası uyarısı
NASA'nın dengeleri değiştirecek Ay projesi! 2030'a kadar...
NASA'nın dengeleri değiştirecek Ay projesi! 2030'a kadar...
Avustralya'nın 6.5 milyar dolarlık savaş gemisi ihalesini kazanan ülke belli oldu
Avustralya'nın 6.5 milyar dolarlık savaş gemisi ihalesini kazanan ülke belli oldu
Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı
Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı
MHP'li Yıldız: Kendi dışındaki partileri düşman görmeyen bir duruşa ihtiyaç var
MHP'li Yıldız: Kendi dışındaki partileri düşman görmeyen bir duruşa ihtiyaç var
Gazze'deki hasta çocuklar İngiltere'ye tahliye edilmeyi bekliyor
Gazze'deki hasta çocuklar İngiltere'ye tahliye edilmeyi bekliyor
13 yaşındaki çocuk babasıyla tartışıp yatak odasına gitti, sonrası korkunç!
13 yaşındaki çocuk babasıyla tartışıp yatak odasına gitti, sonrası korkunç!
Sahte diploma skandalında şok detay! Ünlü psikolog, halı yıkamacısı çıktı!
Sahte diploma skandalında şok detay! Ünlü psikolog, halı yıkamacısı çıktı!
Sahte diploma çetesi üyesi uyuşturucu satıcısı kendini narkotik başkomiseri yapmış
Sahte diploma çetesi üyesi uyuşturucu satıcısı kendini narkotik başkomiseri yapmış
Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara zamlı yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara zamlı yatırıldı