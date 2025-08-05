BIST 10.892
DOLAR 40,69
EURO 47,01
ALTIN 4.411,11
HABER /  GÜNCEL

Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara zamlı yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara zamlı yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başlandığını duyurdu.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını belirterek, bu kapsamda ağustos ayına yönelik toplam 8,13 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı. Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze tamamen işgal edilecek! Netanyahu'nun Zamir'e gönderdiği mesaj ortaya çıktı
Gazze tamamen işgal edilecek! Netanyahu'nun Zamir'e gönderdiği mesaj ortaya çıktı
15 Temmuz Derneği’nden Devlet Bahçeli’ye ziyaret
15 Temmuz Derneği’nden Devlet Bahçeli’ye ziyaret
Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
ALJ Türkiye'den çevreci proje 1.4 milyon fidan hedefi başlattı
ALJ Türkiye'den çevreci proje 1.4 milyon fidan hedefi başlattı
Türk Telekom "Sinema Yollarda" projesini hayata geçirdi
Türk Telekom "Sinema Yollarda" projesini hayata geçirdi
Pakistan, vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığı iddialarını reddetti
Pakistan, vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığı iddialarını reddetti
Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor!
Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor!
Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur için avantaj arayacak
Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur için avantaj arayacak
Bataklığa saplanan 2 çocuk boğularak can verdi
Bataklığa saplanan 2 çocuk boğularak can verdi
Türkiye'nin elektrik altyapısının dönüşümüne 748 milyon dolarlık dış finansman
Türkiye'nin elektrik altyapısının dönüşümüne 748 milyon dolarlık dış finansman
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün
TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün