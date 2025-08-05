Türk Telekom "Sinema Yollarda" projesini hayata geçirdi

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 Nisan-9 Kasım arasında düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 'Sinema Yollarda' projesini hayata geçirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Türk Telekom'un ana destekleriyle gerçekleştirilecek 'Sinema Yollarda' projesi, sinema keyfini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacak.

Nevşehir'den başlayan proje kapsamında sinema tırı,100 günden fazla süreyle 12 şehirde, çeşitli ilçe ve beldeleri gezerek farklı film seçkileriyle gösterimler sunacak.

Sinema tırı, 2-10 Ağustos arasında Nevşehir, 16 -24 Ağustos arasında Erzurum, 30 Ağustos-7 Eylül arasında Çanakkale, 6-14 Eylül arasında Kayseri, 13-21 Eylül arasında Gaziantep, 20-28 Eylül arasında Ankara, 27 Eylül-5 Ekim arasında İstanbul, 4-12 Ekim arasında Malatya, 11-19 Ekim arasında Diyarbakır, 18-26 Ekim arasında Mardin, 25 Ekim-2 Kasım arasında İzmir, 1-9 Kasım arasında Antalya'da sinema keyfi yaşatacak.

'Sinema, Türkiye'nin dört bir yanında, mahalle meydanlarında, belde sokaklarında da hayat buluyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Yollarda projesiyle, sinema kültürünü şehir merkezlerinden kırsala, büyük kentlerden küçük beldelere kadar taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Güven, kültürü ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmanın, sinemanın birleştirici gücünü her yaş grubuyla buluşturmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

'Biz sinemayı yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda insanları buluşturan, ortak duyguda birleştiren güçlü bir iletişim dili olarak görüyoruz. Özellikle sinema salonlarına erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu deneyime dahil olması, kültürel eşitlik açısından büyük önem taşıyor. Sinema Genel Müdürlüğü olarak sanatı vatandaşın ayağına götürüyoruz. Sinema artık sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında, mahalle meydanlarında, belde sokaklarında da hayat buluyor.'

'Benzer projeleri önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu da insanı merkeze alan yaklaşımlarıyla 'Türkiye'ye Değer' katan öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktardı.

Sancaktaroğlu, 'Türk Telekom olarak ana destekçisi olduğumuz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında başlattığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz 'Sinema Yollarda' projesini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projeyle kültürel ve sanatsal etkinlikleri gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Sanat ve kültürü herkes için erişilebilir kılma vizyonumuz doğrultusunda benzer projeleri önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.