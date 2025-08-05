TSK'da YAŞ heyecanı, değişiklik ilk kez uygulanacak! General sayısı artacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. TSK'nın komuta kademesinde değişiklik beklenmezken, 75 general ve amiral aynı rütbede görevlerine devam edecek. Bu durum general sayısının artması anlamına geliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) Yüksek Askeri Şura (YAŞ) heyecanı yaşanıyor. TSK'daki terfi, atama ve emeklilik kararlarının görüşüleceği YAŞ toplantısı için gözler Beştepe'de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığın edeceği toplantıda görev süresi uzatma dosyaları da ele alınacak.

YAŞ öncesi Anıtkabir’i ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, kritik toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret edecek. YAŞ toplantısının saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

2023 yılında 4 yıllığına atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın 2 yıl daha görev süresi bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun ise görev süreleri doldu. Ancak YAŞ haddi henüz dolmadığı için Erdoğan'ın bu komutanların görev süresini bir yıl daha uzatma yetkisini kullanması ve TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik yapılmaması bekleniyor.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi geçen yıl bir sene uzatılmıştı. 65 yaşındaki Tatlıoğlu’nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72’ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine devam edebileceği belirtiliyor.

Değişiklik ilk kez uygulanacak

Geçen yılki YAŞ’ta general ve amiral sayısı 281’den 327’ye yükselmişti. Bu yılki toplantıda ise kararların, geçtiğimiz ay Meclis’te yapılan TSK Personel Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınması bekleniyor.

General sayısı artacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıya göre, 75 general ve amiral, Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek. Bu da TSK’da general sayısında artış anlamına geliyor.

YAŞ toplantısına kimler katılıyor?

YAŞ üyeleri; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’ndan oluşuyor.