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Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor!

Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor!

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine devam etme kararı aldı. 71 yaşındaki çalıştırıcının, yeni takımıyla görüşmek için Dubai’ye gideceği öğrenildi.

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Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine devam etme kararı aldı. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra önce Yunanistan ekibi Panathinaikos ardından da Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran deneyimli teknik adam, yeniden Orta Doğu’ya dönmeye hazırlanıyor.

Transfermarkt’ın haberine göre 71 yaşındaki Terim, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir kulüple anlaşmak üzere görüşmelere başlayacak. Terim’in, yeni kulübüyle ilk teması kurmak üzere Dubai’ye gidecek.

Al Shabab'da geçirdiği sezon boyunca 23 resmi maça çıkan Terim, bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adamın takımı bu süreç içerisinde maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

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