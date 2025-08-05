Bataklığa saplanan 2 çocuk boğularak can verdi

Afyonkarahisar’da serinlemek amacıyla gölete giren 11 yaşındaki 2 çocuk, bir kısmı bataklık olan gölette boğularak can verdi. Çocuklar gözyaşları içinde toprağa verilirken aileleri sinir krizi geçirdi.

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Afyonkarahisar'da tehlikeli olduğu gerekçesiyle girilmesi yasak olan gölette facia yaşandı. Serinlemek amacıyla gölete giren 2 çocuktan acı haber geldi.

İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ile Muhammed Emin Öztürk (11), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenleri bulundu

Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından çocukların cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.