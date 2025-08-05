BIST 10.888
DOLAR 40,69
EURO 47,00
ALTIN 4.410,43
HABER /  EKONOMİ

Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Bakan Göktaş duyurdu: Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına yönelik 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Abone ol

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlıların hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama, bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, "Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yağmur geliyor! Yarın Trakya'da perşembe günü İstanbul, Bursa, Balıkesir...
Foto Galeri Yağmur geliyor! Yarın Trakya'da perşembe günü İstanbul, Bursa, Balıkesir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ALJ Türkiye'den çevreci proje 1.4 milyon fidan hedefi başlattı
ALJ Türkiye'den çevreci proje 1.4 milyon fidan hedefi başlattı
Türk Telekom "Sinema Yollarda" projesini hayata geçirdi
Türk Telekom "Sinema Yollarda" projesini hayata geçirdi
Pakistan, vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığı iddialarını reddetti
Pakistan, vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığı iddialarını reddetti
Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor!
Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor!
Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur için avantaj arayacak
Fenerbahçe Feyenoord karşısında tur için avantaj arayacak
Bataklığa saplanan 2 çocuk boğularak can verdi
Bataklığa saplanan 2 çocuk boğularak can verdi
Türkiye'nin elektrik altyapısının dönüşümüne 748 milyon dolarlık dış finansman
Türkiye'nin elektrik altyapısının dönüşümüne 748 milyon dolarlık dış finansman
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün
TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün
TSK'da YAŞ heyecanı, değişiklik ilk kez uygulanacak! General sayısı artacak
TSK'da YAŞ heyecanı, değişiklik ilk kez uygulanacak! General sayısı artacak
Üniversiteden adının silinmesi çok konuşuldu! Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adının silinmesi çok konuşuldu! Beşir Atalay sessizliğini bozdu
ABD'den kritik vize kararı! 'Teminat' süreci geliyor
ABD'den kritik vize kararı! 'Teminat' süreci geliyor